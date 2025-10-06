Corse : près de 400 hectares ravagés par les flammes dans deux incendies

Deux incendies désormais «sous contrôle» ont détruit près de 400 hectares de végétation en Haute-Corse, dimanche 5 octobre. Selon le préfet du département, Michel Prosic, leur origine pourrait être humaine.

Des brasiers aux origines suspectes. Ce dimanche, plusieurs centaines d'hectares de maquis ont été ravagés par les flammes dans le nord du département de la Haute-Corse.

Un premier feu s'est déclaré en fin de matinée sur la commune de Saint-Florent avant qu'un autre n'ait été détecté en début d’après-midi dans le secteur du lac de Padula, sur la commune d’Oletta, quelques kilomètres plus au sud.

Aucune victime ou dégât sur les habitations à déplorer

Près de 180 pompiers, 50 engins et quatre moyens aériens, dont deux Canadair, ont été mobilisés sur les deux sinistres. Le premier incendie, dorénavant maîtrisé, a parcouru environ 220 hectares et le second, sous vigilance, a détruit 160 hectares de végétation.

🔥🌲 #FeuDeForêt en Haute-Corse (2B) | Depuis quelques heures, plusieurs feux de forêt touchent la Haute-Corse et mobilisent plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers des #SIS2B et #SIS2A.

✈️ 1 Dash et 2 Canadair sont venus en renfort des équipes au sol.

La brigade des militaires… pic.twitter.com/gpt2cWNo0i — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) October 5, 2025

Selon la préfecture, aucune victime n'est à déplorer et les habitations situées près des brasiers n'ont pas été endommagées. La route départementale RD 82 a tout de même été fermée à la circulation et le réseau électrique a été coupé entre le lac de Padula et le village d'Olmeta-di-Tuda, mais le village est toujours alimenté en électricité.

Pour le préfet du département Michel Prosic, ces deux incendies à deux heures d'intervalle laissent «imaginer que c'est la main de l'homme qui est à l'origine». «On a engagé une cellule d'investigation sur les deux feux», a-t-il précisé à l'AFP.