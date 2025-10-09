Robert Badinter au Panthéon : aux côtés de quelles personnalités reposera-t-il ?

Après une cérémonie qui se tiendra au Panthéon ce mercredi, le cercueil de Robert Badinter sera installé dans le caveau des «révolutionnaires de 1789». Voici qui sont ces figures qui partageaient des combats avec l'ancien garde des Sceaux.

Une dernière demeure partagée avec de grands noms de l'Histoire. Robert Badinter va entrer au Panthéon ce mercredi soir, à l'occasion d'une cérémonie qui débutera à 19h. Pendant une heure, un hommage sera rendu aux combats de sa vie : l'abolition de la peine de mort, la justice et la mémoire.

Ensuite, le cercueil de l'ancien garde des Sceaux sera déplacé vers la crypte du temple républicain et le caveau numéro VII.

Condorcet, une figure importante pour le couple Badinter

Et ce choix ne doit rien au hasard, puisque Robert Badinter reposera pour l'éternité aux côtés d'illustres révolutionnaires, panthéonisés à l'occasion du bicentenaire de la Révolution par François Mitterrand, dont il était très proche, en 1989.

Parmi eux se trouve Nicolas de Condorcet, scientifique, mathématicien, philosophe et homme politique qui a profondément marqué le mouvement des Lumières et la Révolution française. Surtout, il a voté contre l'exécution de Louis XVI en raison de son opposition farouche à la peine de mort.

Un combat que Robert Badinter a partagé et mené à son terme, en 1981. Avec son épouse Elisabeth, il lui a également consacré un ouvrage majeur, «Condorcet. Un intellectuel en politique», paru en 1988, un an avant l'entrée au Panthéon du révolutionnaire.

En 2001, pour célébrer les vingt ans de l'abolition de la peine de mort, le couple s'était rendu sur sa tombe pour lui rendre hommage.

Des combats et des idéaux communs avec Robert Badinter

Gaspard Monge, un des mathématiciens les plus brillants de son temps et homme politique durant la Révolution, repose aussi dans le caveau numéro VII du Panthéon. Son œuvre scientifique considérable se conjugue avec un héritage politique important.

Il a ainsi participé à la création du système métrique, a promu l'enseignement et le savoir au bénéfice de toute la population tout en défendant la République et la liberté, avant de côtoyer de très près Napoléon Bonaparte.

Enfin, le cercueil de Robert Badinter va reposer auprès de celui de l'Abbé Henri-Baptiste Grégoire. Figure du clergé lors de la période révolutionnaire, en étant notamment élu député de cet ordre lors des Etats-Généraux, il a défendu pendant toute sa vie la tolérance, notamment religieuse, et la liberté.

Il a été à l'origine du décret du 28 septembre 1791 qui a accordé des droits aux Français de confession juive, et a été l'un des fervents promoteurs du décret d'abolition de l'esclavage le 4 février 1794. Homme de lettre, il a également participé à la rédaction de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

Chacun, par leurs combats et leurs idéaux respectifs, ont des points communs avec Robert Badinter, juriste, homme politique et essayiste français, qui a marqué de son empreinte la Ve République.