Feux de brouillard : voici comment bien les utiliser

Pour rouler en toute sécurité, quelles que soient les circonstances, l'utilisation des différents feux à disposition des conducteurs s'avère essentielle. L'un d'entre eux, appelé feu de brouillard, permet notamment de gagner en visibilité dans certains cas. Voici quand l'utiliser.

Ils permettent de détecter les obstacles situés sur une courte distance. Dans des conditions de faible visibilité, notamment par temps de brouillard, les feux du même nom doivent être activés pour pouvoir appréhender au mieux la route.

Le code de la route préconise en effet leur utilisation lorsque la perception de l'horizon situé à moins de 150 mètres est rendu délicate par la qualité de la route ou les conditions climatiques. Grâce à eux, le véhicule éclaire la chaussée sur une courte distance, notamment en dirigeant ses faisceaux vers le bas et les côtés du véhicule. Le but est de permettre au conducteur de repérer les obstacles imminents et prévenir ainsi les collisions.

«En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie»

Sur le site Légifrance, il est cependant précisé qu'ils ne doivent pas nécessairement être utilisés seuls : ils «peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement». Le code de la route précise également quelques cas de figure où leur utilisation est recommandée : «En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie». Hors agglomération, où le risque d'aveugler d'autres usagers de la route est amoindri, il est même possible de les activer en complément des feux de route. Un autre cas de figure justifie son utilisation : lorsque l'on emprunte des routes non éclairées et sinueuses, la nuit tombée.

Les feux de brouillard peuvent également activer des lumières situées à l'arrière du véhicule, qui permettent d'être mieux repéré des autres automobilistes. La loi impose que chaque voiture soit équipée d'au moins un feu de brouillard arrière situé sur le côté gauche. Cela permet par exemple de ne pas être confondu avec un deux-roues.

Attention, la luminosité de ces feux arrière, trois fois plus intense que les feux stop classiques, peut facilement éblouir les autres conducteurs en cas d'utilisation erronée.

Voici comment allumer les feux de brouillard

A noter que, comme pour chaque feu utilisé avec abus, l'utilisation injustifiée des feux de brouillard constitue une contravention de quatrième classe, passible de 135 euros d'amende et le retrait de 4 points sur le permis de conduire.

Pour activer ces phares, le geste à effectuer diffère selon le modèle du véhicule. En général, la manette d’activation se trouve à droite ou à gauche du volant. Sur celle-ci se situent deux bagues, l’une pour activer les feux de position, de croisement et de route et une autre pour les feux de brouillard avant et arrière.

Dans tous les cas, le logo représentant l'activation de ces feux apparaîtra sur le tableau de bord de la voiture, confirmant son activation. Celui à l'avant est de couleur verte, à ne pas confondre avec les feux de position et de croisement, alors que celui à l'arrière affichera généralement un logo orange.