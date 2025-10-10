Pourquoi le 10 octobre a-t-il été choisi pour célébrer la 1re journée internationale de l'horlogerie ?

La première journée internationale de l’horlogerie se tiendra ce vendredi 10 octobre 2025. Une date qui ne doit rien au hasard, attribuée en raison d’une tradition qui existe depuis des années dans le secteur.

10/10 : c’est désormais la date officielle de la journée internationale de l’horlogerie. Un choix qui est en réalité symbolique, puisque la quasi totalité des affichages publicitaires pour des montres proposent des cadrans avec un horaire affiché situé entre 10h08 et 10h10. Si plusieurs théories existent sur le sujet, il s’agirait avant tout d’un choix esthétique.

Pourquoi les publicités pour les montres affichent-elles toutes des cadrans qui indiquent le même horaire, soit 10h08 ou 10h10 ? Selon la légende, il existerait deux théories pour expliquer ce phénomène. La première serait une référence à la conférence de Washington en 1884, au cours de laquelle ont été définis les différents fuseaux horaires dans le monde. Selon la légende, l’accord final aurait été signé le 22 octobre 1884 à 10h10, ce qui aurait donc été conservé comme symbole.

Une autre théorie avance le fait que vers la fin du XVIIIe siècle, les horlogers français ont un jour tous arrêté simultanément leurs horloges à 10h10 pour rendre hommage à Louis XVI, grand passionné d’horlogerie, qui aurait été exécuté à 10h10 le 21 janvier 1793 à Paris. Mais dans les faits, aucune de ces versions n’est vérifiable et la réalité pourrait être beaucoup plus simpliste.

Des raisons esthétiques

Si l’heure affichée sur les publicités pour les montres est toujours située entre 10h08 et 10h10, cela serait pour des raisons d’esthétisme. En effet, la forme des aiguilles à cet horaire dessine un sourire, aussi appelé le sourire horloger, et cela permet également de ne pas cacher la marque de la montre, qui se trouve généralement en haut, au centre du cadran.

Il s’agit donc d’une tradition qui s’est perpétuée avec le temps, et qui a poussé les organisateurs de la journée internationale de l’horlogerie à choisir la date du 10 octobre (10/10), pour respecter la symbolique.