Seine-Saint-Denis : un homme incarcéré pour meurtre en bande organisée à Sevran

Un homme de 36 ans a été mis en examen et écroué pour association de malfaiteurs et meurtre en bande organisée, dans l'enquête sur le meurtre par balles d'un homme à Sevran (Seine-Saint-Denis) survenu il y a dix jours.

Il dormira sous les barreaux. Dix jours après la mort par balles d'un homme à Sevran (Seine-Saint-Denis), un suspect âgé de 36 ans a été mis en examen avant d'être écroué pour association de malfaiteurs et meurtre en bande organisée. Les autorités le soupçonnent d'avoir participé à une fusillade ayant ôté la vie à un homme de 34 ans. Il avait été découvert en arrêt cardiorespiratoire, avec trois impacts de balles dans la tête et la poitrine le 30 septembre dernier.

Le suspect avait lui-même été blessé la nuit des faits et avait dû subir à l'hôpital «une amputation partielle de la main», selon le parquet. D'après Le Parisien, les policiers avaient suivi des traces de sang laissées par un homme qui s’était débarrassé d’un masque avant de monter dans une voiture. C'est cet homme qui avait ensuite été retrouvé au centre hospitalier d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), un doigt arraché.

Un fusil à pompe et un masque découverts

D'après une source policière, un fusil à pompe dont le canon avait été scié avait été trouvé dans la même allée de la cité Rougemont, où l'homicide s'est produit. Le Parisien rapporte de son côté que les empreintes génétiques de l'homme écroué auraient été retrouvées sur le fusil à pompe, ainsi que sur le masque.

Au lendemain des faits, le parquet avait par ailleurs indiqué que les «premiers éléments de l’enquête» permettaient de «suspecter» que l'incident avait «été commis sur fond de trafic de stupéfiants». En mai 2024, un double homicide était survenu dans un autre quartier de Sevran, moins de 48 heures après une fusillade qui avait fait un mort et plusieurs blessés dans la ville, sur fond de trafic de stupéfiants.