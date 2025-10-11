Un jeune homme écroué, suspecté de projets d'actes terroristes

Un jeune homme vivant dans la région parisienne a été mis en examen cette semaine. Il a été placé en détention provisoire, ce samedi, pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes.

Un homme d'une vingtaine d'années, d'origine algérienne, a été placé en détention provisoire pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect se disait prêt au Jihad armé et à partir au Sahel, d'après l'exploitation de ses supports numériques.

Le jeune homme a été mis en examen en début de semaine avant d'être placé ce samedi en détention provisoire. Une enquête le visait depuis plusieurs semaines avant une perquisition donnant de plus amples éléments lui permettant d'être écroué.

Un intérêt pour l'État islamique

D'autres éléments ont interpellé les enquêteurs. Il se prenait en photo masqué devant les lieux les plus touristiques de Paris : tour Eiffel, Sacré-Cœur ou encore l'Arc de Triomphe. L'Algérien aurait détaillé, dans certains messages, vouloir s'attaquer à une gare fréquentée tandis que dans d'autre, il ne se disait pas prêt.

Lors de la perquisition à son domicile, dans les Hauts-de-Seine, deux couteaux ont été retrouvés. Dans ses appareils numériques, des tutoriels sur comment tuer, concocter du poison ou encore confectionner des détonateurs auraient été téléchargés.

Dans ses historiques de recherches, de nombreuses vidéos de «Jihadi John» auraient été visionnées. Il s'agit d'un membre de la cellule djihadiste des «Beatles», tué en 2015 par des drones américains. L'homme était spécialisé dans la capture d'otages occidentaux.

L'avocate du suspect, Maître Roxane Best a tenu à rappeler que son client était toujours présumé innocent. Elle a par ailleurs indiqué : «l'instruction, à la demande de la défense, déterminera rapidement si ce très jeune mis en examen est atteint d'un trouble neuro-comportemental, notamment un trouble du spectre autistique».