Météo : températures clémentes, soleil... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

A l’image de ce beau week-end ensoleillé, la semaine à venir s’annonce optimale sur le plan météorologique avec du soleil et des températures clémentes pour la saison, selon les prévisions de Météo France.

Une belle semaine en perspective avant un retour en force de la pluie en fin de mois. Sur la lancée de ce week-end largement ensoleillé dans l’Hexagone, le soleil restera majoritaire sur l’ensemble du pays la semaine prochaine, selon les prévisions de Météo-France.

Ce lundi, seules les villes de Paris, Marseille (Bouches-du-Rhône) et Perpignan (Pyrénées-Orientales) seront confrontées à une après-midi nuageuse alors que le reste de la France bénéficiera d’une journée ensoleillée. Les températures resteront clémentes, avec une minimale de 14 °C à Lyon (Rhône) et des maximales de 25 °C à Ajaccio (Corse-du-Sud) et de 24 °C à Bordeaux (Gironde).

Le soleil gagnera encore plus de terrain mardi, avec seulement quelques nuages à prévoir dans l’extrême nord du pays. La minimale sera de 13 °C à Belfort (Territoire de Belfort) et les maximales de 23 °C à Ajaccio, Montpellier (Hérault) et Toulouse (Haute-Garonne).

La situation météorologique demeurera inchangée ce mercredi, avec toujours quelques passages nuageux dans le nord de la France et un soleil de mise sur la quasi-totalité du territoire. Les températures seront en revanche plus rudes globalement, avec une minimale de 12 °C à Belfort et des maximales de 23 °C à Ajaccio et Toulouse.

La pluie fera son apparition localement à Lille (Nord), Cherbourg (Manche) et Gap (Hautes-Alpes) ce jeudi après-midi. Météo-France anticipe également un temps très nuageux dans le quart nord-est de la France ce jeudi après-midi, avec une baisse progressive des températures dans le pays. La minimale sera de 11 °C à Belfort alors que seules les communes d’Ajaccio et de Nice (Alpes-Maritimes) verront le mercure dépasser la barre des 20 °C, avec respectivement 23°C et 21 °C attendus jeudi après-midi.

Ce vendredi, la pluie fera son apparition à Ajaccio et continuera de tomber à Lille, alors que les nuages demeureront présents dans le nord-est de l’Hexagone. Les températures avoisineront les 15 °C dans la moitié nord du pays et les 20 °C dans la moitié sud. La minimale sera encore de 11 °C à Belfort et Ajaccio conservera la maximale avec 22 °C attendus sur l’île de Beauté.

Le ciel sera nuageux sur la moitié nord de la France ce samedi et ensoleillé sur la moitié sud. Les minimales seront de 11 °C à Belfort, Chaumont (Haute-Marne) et Strasbourg (Bas-Rhin) alors que la maximale sera de 23 °C à Ajaccio.

Les nuages gagneront la totalité du pays dimanche après-midi et la pluie fera même son apparition à Nice. La minimale sera de 11 °C à Strasbourg et la maximale de 23 °C à Ajaccio.