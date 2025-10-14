Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Pluie-inondation : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Trois départements français ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation par l'institut national de météorologie : Météo-France.

Des pluies diluviennes sont attendues. Dans trois départements français, d'importantes averses sont redoutées et pourraient causer des inondations ce mardi. Météo-France appelle notamment à la vigilance «à proximité du rivage ou d'un cours d'eau».

Les trois départements concernés par cette alerte jaune pluie-inondation sont : les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

© Météo-France

Cette vigilance sera levée mardi après-midi vers 15h.

Sur le même sujet Météo : températures clémentes, soleil... Quel temps va-t-il faire cette semaine ? Lire

Météo-France conseille aux habitants de son montrer «attentifs» en cas de «pratique d'activités sensibles au risque météorologique» ou en cas de présence «à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau».

MétéopluieInondationPerturbations

À suivre aussi

Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce mardi
Météo : températures clémentes, soleil... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?
Tempête Jerry : les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy placées en vigilance jaune «fortes pluies» et «orages»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités