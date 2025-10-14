Pluie-inondation : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce mardi

Trois départements français ont été placés en vigilance jaune pluie-inondation par l'institut national de météorologie : Météo-France.

Des pluies diluviennes sont attendues. Dans trois départements français, d'importantes averses sont redoutées et pourraient causer des inondations ce mardi. Météo-France appelle notamment à la vigilance «à proximité du rivage ou d'un cours d'eau».

Les trois départements concernés par cette alerte jaune pluie-inondation sont : les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

© Météo-France

Cette vigilance sera levée mardi après-midi vers 15h.

Météo-France conseille aux habitants de son montrer «attentifs» en cas de «pratique d'activités sensibles au risque météorologique» ou en cas de présence «à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau».