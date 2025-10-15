Education : seulement 4 % des enseignants français trouvent que leur métier est valorisé dans la société

Selon une enquête internationale menée par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), seulement 4% des enseignants français considèrent que leur métier est valorisé dans la société.

Une profession qui traverse certaines difficultés. Selon des chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), 4% des enseignants français trouvent que leur métier est valorisé dans la société.

Il s’agit d’un des chiffres les plus bas d’Europe, avec la Hongrie (8%) et le Portugal (9%). A contrario, 48% des professeurs finlandais et 42% des Bulgares et Roumains considèrent que le métier est mis en avant.

Quelque 280.000 enseignants dans 55 pays et territoires ont participé en 2024 à cette enquête, dont un échantillon représentatif de 3.766 professeurs français de collège et 2.246 en école élémentaire.

Des professeurs inquiets

Au-delà de leur valorisation dans la société, un enseignant français sur cinq se dit inquiet pour sa sécurité face aux élèves. Depuis plusieurs années, de nombreux actes de violence à l’encontre du corps professoral ont fait la Une de l’actualité. Une crainte qui a notamment poussé l’État a renforcé la législation.

En mars dernier, le Sénat a acté en faveur de l’automatisation de l’octroi de «protection fonctionnelle» pour les agents de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur en cas de menaces, de violences ou d’outrages.

«Nous ne pouvons laisser les écoles devenir un lieu où les personnels qui enseignent, qui travaillent ne se sentent pas en sécurité», plaidait alors le sénateur centriste Laurent Lafon, à l’initiative du texte.

Une enquête alarmante

Le mal-être des professeurs français est de plus en plus reconnu et répandu. Ces derniers ne sont aussi que 4% à penser que les décideurs politiques accordent de l'importance à leur avis.

Les salaires demeurent également une source d'insatisfaction. En France, seuls 27% des professeurs de collège et 22% des enseignants d'élémentaire sont satisfaits de leurs salaires (contre 40% dans l'OCDE).

Les difficultés du métier rejaillissent sur l'état général des enseignants. Ils sont 18% à dire ressentir beaucoup de stress, contre 11% en 2018. Parmi les sources de celui-ci : les réformes, le travail administratif ou le fait de devoir modifier les leçons pour les élèves à besoins particuliers.