Villages pittoresques, Savoie haut placée... Voici les tendances de voyage pour 2026, selon un sondage

En 2026, certaines destinations touristiques devraient dominer le secteur du voyage. Voici les dix lieux qui seront les plus prisés des voyageurs, selon une étude Expedia publiée ce mercredi.

Des destinations qui font rêver. En 2026, plusieurs lieux d'intérêt pourraient être pris d'assaut par les voyageurs pour leurs paysages naturels, leur patrimoine culturel ou encore leur météo ensoleillée, selon une étude réalisée par Expedia, ce mercredi 15 octobre.

Selon ce sondage réalisé par le géant du tourisme, les paysages montagneux devraient avoir la cote. La destination en plus forte hausse d'intérêt auprès des vacanciers serait en effet Big Sky, un célèbre village situé dans les altitudes de l'Etat du Montana, dans le nord-ouest des Etats-Unis. Le lieu affiche une progression de 92% des recherches le concernant en marge de la prochaine année touristique.

Le soleil couchant sur le Big Sky Resort attire les foules © Unsplash / Ricky Beron

Seul représentant du territoire français, la Savoie est également citée en cinquième place des destinations les plus tendance pour l'année prochaine (+51%). Tout comme Big Sky, cette destination est également conseillée par Expedia pour son respect des «six actions du WTTC pour une gestion durable du tourisme sont identifiables au symbole».

Les plages paradisiaques ont toujours la côte

Dans ce classement, on retrouve également des destinations réputées pour leur attrait balnéaire, comme la Sardaigne, à la troisième place (+63%), Fort Walton Beach, aux Etats-Unis, sixième (+45%) ou encore Hobart, en Australie, au dixième rang (+25%).

Hobart est la plus grande ville de Tasmanie, île située au sud de l'Australie © Unsplash / Tamara Thurman

L'Asie est également bien classée, avec deux destinations parmi les cinq plus grandes progressions. A la deuxième place se hisse l'île d'Okinawa (+71%), au Japon, également réputée pour ses plages de sable fin et ses eaux cristallines. Loin des paysages urbains qui représentent généralement le Japon, Okinawa se situe en mer de Chine Orientale, entre Kyûshû, l'île la plus au sud du pays et Taïwan.

Forêts, collines et centres culturels auront le vent en poupe en 2026

Dans un style similaire, le continent est également représenté par Phú Quoc (+53%), une île vietnamienne localisée à l'extrême sud du pays, au large du Cambodge. Il s'agit de la plus grande île du pays.

Enfin, preuve de la diversité de style dont font preuve les voyageurs, trois autres destinations apparaissent dans ce classement : Ucluetet (+44%), au Canada, Cotswolds (+39%), au Royaume-Uni et enfin San Miguel de Allende (+30%), au Mexique. Le premier plaira aux plaisanciers à la recherche de nature et de vastes forêts. Le deuxième représente parfaitement les campagnes britanniques valonnées. Enfin, le troisième permettra aux touristes de visiter le Mexique sous un angle culturel, loin des excès débordants du Yucatan.