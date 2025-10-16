Dominique Bernard et Samuel Paty : une stèle inaugurée en leur mémoire ce jeudi à Strasbourg

Respectivement cinq ans et deux ans après la mort de Samuel Paty et Dominique Bernard, la ville de Strasbourg a décidé de rendre hommage à ces deux professeurs assassinés. Une stèle en leur honneur doit y être inaugurée ce jeudi.

Le parvis du centre administratif de Strasbourg (Bas-Rhin) portait déjà le nom de Samuel Paty. A partir de ce jeudi 16 octobre, il sera également orné d'une stèle à sa mémoire et à celle de Dominique Bernard. Les deux enseignants ont tous deux été assassinés par de jeunes islamistes, il y a cinq ans jour pour jour pour le premier et deux ans pour le second.

D'après les informations d'Actu.fr, la cérémonie aura donc lieu ce jeudi matin sur la place Samuel-Paty, renommée ainsi en juin 2024. Le conseil municipal avait pris cette décision à l'unanimité, choisissant dans le même temps d'ajouter le patronyme de l'enseignant au nom de l'arrêt de tram desservant le centre administratif : «Etoile - Samuel Paty».

Pour rappel, ce professeur d'histoire-géographie de 47 ans, qui enseignait à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), a été poignardé puis décapité le 16 octobre 2020 par Abdoullakh Anzorov. Cet islamiste russe d'origine tchétchène, âgé de 18 ans, lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet.

Une semaine d'hommages

Cette stèle installée à Strasbourg rend également hommage à Dominique Bernard, qui enseignait le français à Arras (Pas-de-Calais). Agé de 57 ans, il avait été poignardé à mort le 13 octobre 2023 par Mohammed Mogouchkov, l'un de ses anciens élèves fiché pour radicalisation islamiste.

Plusieurs hommages ont été rendus à ces deux professeurs au cours des derniers jours. Dimanche, une cérémonie commémorative a eu lieu à Eragny-sur-Oise (Val d'Oise), où vivait Samuel Paty, tandis qu'une autre a été organisée à Arras pour saluer la mémoire de Dominique Bernard. Enfin, une minute de silence a été observée mardi à 10h, dans tous les collèges et lycées de France.