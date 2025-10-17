«Un coup de massue» : face à la dermatose, la France suspend pour 15 jours ses exportations de bovins

Le gouvernement a annoncé la suspension des exportations d'animaux vivants pendant 15 jours afin d'arrêter la propagation de la dermatose nodulaire.

La dermatose nodulaire se propage et le gouvernement a décidé d'agir. Après la détection de la maladie dans les troupeaux bovins de trois régions françaises, une suspension des exportations d'animaux vivants d'une durée de quinze jours vient d'être annoncée.

En déplacement dans le Jura, où trois foyers ont été découverts ces dernières semaines, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a confirmé que les marchés à l'export seront fermés «pour 15 jours». «Il n'y aura pas de sortie d'animaux en dehors du territoire national».

Lors d'un «Parlement du sanitaire» qui a réuni ce vendredi matin les acteurs concernés - éleveurs, vétérinaires, spécialistes, autorités - la ministre a aussi annoncé un durcissement des restrictions de mouvement des animaux dans les zones réglementées autour des foyers et un «renforcement draconien des contrôles».

Lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse : "Un

renforcement draconien des contrôles. Les mouvements illégaux seront sévèrement sanctionnés", annonce Annie Genevard, ministre de l'Agriculture

Les éleveurs qui refuseront la vaccination se la verront imposer et «les mouvements illégaux seront sévèrement sanctionnés», a prévenu Annie Genevard. Un véritable «coup de massue» selon Sylvie Colas, chargée des dossiers sanitaires à la Confédération paysanne, troisième syndicat agricole qui demande un changement de stratégie au gouvernement.

En 2024, la France a exporté 940.000 broutards, des bovins de quatre à quinze mois destinés à produire de la viande, et 356.000 veaux de moins de deux mois de type laitier, selon les chiffres de l'Institut de l'élevage.

Ces animaux partent principalement en Espagne et en Italie pour être engraissés, pour parfois revenir en France à l'abattage. Ces deux pays frontaliers ont aussi enregistré des cas de dermatose nodulaire contagieuse, l'Italie quelques jours avant l'arrivée de la maladie en France en juin et l'Espagne plus récemment.

Une réunion mardi à Bruxelles

Selon Sylvie Colas, une réunion prévue mardi à Bruxelles pourrait aboutir sur une décision encore plus stricte de restriction d'exports pour la France. Elle ajoute que les rassemblements festifs d'animaux sont interdits partout en France et que les marchés à bestiaux des régions touchées sont également fermés pour deux semaines.

La Confédération paysanne appelle à la vaccination de l'ensemble du cheptel français et pas seulement dans les zones réglementées car, selon elle, l'Italie et l'Espagne sont disposées à importer des jeunes bovins vaccinés.

Le gouvernement lui a toutefois opposé une fin de non-recevoir et a indiqué avoir commandé 800.000 vaccins à 1,40 euro l'unité (soit 1,12 million d'euros) pour un cheptel français de 15,7 millions de têtes.