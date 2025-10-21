Toute l’actu en direct 24h/24
Alerte enlèvement : Rayan, âgé de 13 ans et atteint de diabète sévère, porté disparu dans la Haute-Vienne

Rayan portait des lunettes noires, un sweat jaune pâle, un pantalon cargo beige et des baskets blanches avec le logo Nike rouge. [Alerte enlèvement]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une alerte enlèvement a été émise ce mardi matin concernant la disparition d’un enfant de 13 ans prénommé Rayan ce lundi à 18h à Panazol (Haute-Vienne).

Une diffusion nationale. Le dispositif alerte enlèvement a été déclenché ce mardi matin pour un jeune garçon de 13 ans, prénommé Rayan, qui a disparu lundi à 18h à Panazol (Haute-Vienne).

L’enfant, de «type nord-africain», mesure 1m52 et possède des yeux bruns ainsi que des cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait des lunettes noires, un sweat jaune pâle, un pantalon cargo beige et des baskets blanches avec le logo Nike rouge.

Le première suspecte est une femme âgée de 25 à 30 ans, de forte corpulence avec de longs cheveux noirs. Elle portait un peignoir bleu vif et un bas de pyjama blanc à motifs au moment de l’enlèvement. Le second suspect est un homme, de corpulence moyenne, porteur d’une casquette noire et vêtu d’un pantalon de jogging noir avec un sweat noir bardé d’un logo Nike blanc.

Les autorités enjoignent quiconque susceptible d'avoir localisé l'enfant de ne pas intervenir directement mais d'appeler le 197 ou d'envoyer un courriel à l'adresse [email protected].

