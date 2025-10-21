Incarcération de Nicolas Sarkozy : la question de l'exécution provisoire est un «débat légitime», estime Emmanuel Macron

La question de l'exécution provisoire est «un débat légitime» qui doit être «mené dans le calme», a déclaré mardi Emmanuel Macron, au premier jour de l'incarcération de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. «C'est un débat légitime dans une démocratie, parce que tout le monde souhaite qu'il puisse y avoir des voies d'appel et de recours», a souligné le chef de l'Etat depuis la Slovénie.