Tempête Benjamin : les images impressionnantes des vents violents qui balayent la France

Des vents violents ont été répertoriés jeudi sur les côtes de la Manche et sur le littoral atlantique. [Fred TANNEAU / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après le passage d’une tornade dans le Val-d’Oise mardi, les vents violents provoqués par la tempête Benjamin secouent une bonne partie de l’Hexagone depuis mercredi soir.

Depuis son arrivée sur le territoire français, la tempête Benjamin a donné lieu à des images impressionnantes. Pour rappel, 17 départements sont placés par Météo-France en vigilance orange. 

La tempête a progressivement gagné le sud de la France, ravageant notamment un marché de Sanary (Var) ce mercredi matin.

Ce jeudi matin, des rafales de vent comprises entre 70 et 80 km/h ont soufflé sur La Défense à Paris, comme en atteste la vidéo relayée sur X par notre présentatrice météo Alexandra Blanc.

Dans le même temps, des vents violents ont été répertoriés sur les côtes de la Manche et sur le littoral atlantique, provoquant de grosses vagues comme à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

Météo-France a relevé des pointes à 116 km/h à Sainte-Marie-des-Monts (Manche), 119 km/h à Vernines (Puy-de-Dôme), 142 km/h à Saint-Clément-des-Baleines sur l'île de Ré (Charente-Maritime), 132 km/h au Cap-Ferret (Gironde) et 94 km/h à Bordeaux-Mérignac à l'intérieur des terres ce jeudi matin. 

La Tramontane doit se renforcer en matinée dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, avant de faiblir, alors que les rafales atteindront 160 à 170 km/h sur le Cap Corse dans l'après-midi.

17 départements placés en vigilance orange pour vents violents

Météo-France a placé 17 départements en vigilance orange pour les vents violents concernant la journée de jeudi.

© Météo-France

Ces derniers sont le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Manche, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aude, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. L’organisme météorologique a ajouté ce jeudi matin la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes à cette liste, tout en enlevant le Puy-de-Dôme.

«Le vent reste tempétueux une bonne partie de la journée avec des rafales atteignant de 100 à 120 km/h voire localement 130 km/h sur le littoral, en Manche comme sur la façade atlantique, et de 80 à 100 km/h ou plus dans l'intérieur des terres sur l'ensemble du pays, ponctuellement 110 km/h. Sur les reliefs, les pointes peuvent attendre 110 à 120 km/h. Dans la matinée, la tramontane se renforce avec des rafales entre 100 et 110 km/h, localement 120 km/h et ce vent fort s'étend l'après-midi à tout le littoral méditerranéen», a anticipé Météo-France sur son site officiel.

