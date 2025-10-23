Tempête Benjamin : les images impressionnantes des vents violents qui balayent la France

Après le passage d’une tornade dans le Val-d’Oise mardi, les vents violents provoqués par la tempête Benjamin secouent une bonne partie de l’Hexagone depuis mercredi soir.

Depuis son arrivée sur le territoire français, la tempête Benjamin a donné lieu à des images impressionnantes. Pour rappel, 17 départements sont placés par Météo-France en vigilance orange.

La tempête a progressivement gagné le sud de la France, ravageant notamment un marché de Sanary (Var) ce mercredi matin.

🇫🇷 | Une violente #tempête a frappé ce matin le sud de la #France, à #Sanary. Les vents très puissants ont détruit une grande partie du marché 🌪️ pic.twitter.com/tJAl0ZJcyr — Instant Actu (@Inst_Actu) October 22, 2025

Ce jeudi matin, des rafales de vent comprises entre 70 et 80 km/h ont soufflé sur La Défense à Paris, comme en atteste la vidéo relayée sur X par notre présentatrice météo Alexandra Blanc.

La tempête Benjamin circule actuellement en île de France et notamment ici à La Défense ( Paris ). Rafales de l’ordre de 70 à 80 km/h pour Paris ce matin. #tempetebenjaminpic.twitter.com/aMnQgYDDfe — Alexandra Blanc (@alexandrablanc3) October 23, 2025

Dans le même temps, des vents violents ont été répertoriés sur les côtes de la Manche et sur le littoral atlantique, provoquant de grosses vagues comme à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques).

Météo-France a relevé des pointes à 116 km/h à Sainte-Marie-des-Monts (Manche), 119 km/h à Vernines (Puy-de-Dôme), 142 km/h à Saint-Clément-des-Baleines sur l'île de Ré (Charente-Maritime), 132 km/h au Cap-Ferret (Gironde) et 94 km/h à Bordeaux-Mérignac à l'intérieur des terres ce jeudi matin.

La Tramontane doit se renforcer en matinée dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, avant de faiblir, alors que les rafales atteindront 160 à 170 km/h sur le Cap Corse dans l'après-midi.

17 départements placés en vigilance orange pour vents violents

Météo-France a placé 17 départements en vigilance orange pour les vents violents concernant la journée de jeudi.

© Météo-France

Ces derniers sont le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Manche, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, l'Aude, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. L’organisme météorologique a ajouté ce jeudi matin la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes à cette liste, tout en enlevant le Puy-de-Dôme.

«Le vent reste tempétueux une bonne partie de la journée avec des rafales atteignant de 100 à 120 km/h voire localement 130 km/h sur le littoral, en Manche comme sur la façade atlantique, et de 80 à 100 km/h ou plus dans l'intérieur des terres sur l'ensemble du pays, ponctuellement 110 km/h. Sur les reliefs, les pointes peuvent attendre 110 à 120 km/h. Dans la matinée, la tramontane se renforce avec des rafales entre 100 et 110 km/h, localement 120 km/h et ce vent fort s'étend l'après-midi à tout le littoral méditerranéen», a anticipé Météo-France sur son site officiel.