Vents violents : voici les 78 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Selon Météo-France, 78 départements de l'Hexagone vont être touchés par des vents violents, ce jeudi 23 octobre. En conséquence, ils sont placés en alerte jaune.

© Météo-France

Sont concernés : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l’Aube, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs et la Drôme.

Mais aussi l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne et la Meurthe-et-Moselle.

Les départements de la Meuse, du Morbihan, de la Moselle, de la Nièvre, de l’Oise, de l’Orne, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de Paris, de la Seine-Maritime et de la Seine-et-Marne sont également concernés.

Enfin, sont également visés les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Attention aux chutes de branches d'arbre

La tempête Benjamin occasionnera de «fortes rafales» de vent sur une «bonne partie du territoire» jeudi, avec de grosses vagues sur le littoral atlantique et les côtes de la Manche, alerte Météo-France qui a placé 19 départements au total en vigilance orange.

Les habitants des départements ciblés sont invités à faire preuve de prudence.

Comme le rappellent les prévisionnistes, ces phénomènes naturels peuvent provoquer «des coupures d'électricité et de téléphone», pendant des durées relativement importantes. D'un point de vue matériel, ils peuvent provoquer des dommages à certaines toitures et même causer des blessures, notamment via la chute de branches d'arbre.

Dans certains cas extrêmes, «les véhicules peuvent être déportés» et «la circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière».