Bison Futé : les prévisions de circulation pour ce deuxième week-end des vacances de la Toussaint

Ce vendredi soir sonne le début du deuxième week-end des vacances de la Toussaint. Bison Futé prévoit une circulation très difficile en Ile-de-France et difficile dans le reste du pays.

La circulation sera compliquée dès ce vendredi. Les vacances de la Toussaint se poursuivent et pour ce deuxième week-end des congés, Bison Futé prévoit une circulation difficile dans certaines régions.

© Bison Futé

Ce vendredi sera le «jour le plus circulé du week-end» dans les deux sens de circulation, selon les prévisionnistes. Dans le sens des départs d'abord, «des encombrements sont attendus en direction des frontières du Nord-Est (A1, A2, A25, A31), des côtes normandes (A13), de la façade atlantique (A11, A10, A63) et de l’arc méditerranéen (A7, A8, A50, A57, A75)». Météo-France précise que «ces difficultés pourraient s’étendre de la fin de la matinée jusqu’en début de soirée».

Dans le sens des retours, «des ralentissements sont principalement à prévoir en partance des frontières du Nord-Est (A1, A2, A25, A31), de la côte atlantique (A10, RN165) et de la côte méditerranéenne (A7, A8, A54, A50). Ils sont globalement attendus entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée».

© Bison Futé

Samedi, la circulation sera difficile dans le sens des départs en Ile-de-France, et dans le quart Nord-Ouest pour le sens des retours.

Dans le sens des départs, la circulation sera dense «à partir du milieu de la matinée», en Ile-de-France, surtout en direction des différentes barrières de péages, sur les autoroutes A10 et A6. «Sur l’autoroute A13, à partir du milieu de la matinée, la circulation sera également dense et pourra occasionner des difficultés de circulation relativement importantes entre le boulevard périphérique et Mantes-la-Jolie», ajoute Bison futé.

Aussi, dans le sens des retours, «des bouchons pourront être observés au départ du quart Nord-Ouest (autoroutes A11 et A81 principalement), ainsi que sur l’autoroute A71».

Dimanche, en revanche, les voyants sont au vert : la circulation est classée «habituelle» dans le sens des départs et des retours, et ce, dans tout l'Hexagone.