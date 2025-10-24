«Il a baissé mon pantalon et commencé les violences» : le témoignage poignant d'une jeune femme agressée sexuellement dans le RER C

Une jeune femme de 26 ans a été victime d'une tentative de viol, mercredi 15 octobre dernier, dans une rame du RER C traversant le Val-de-Marne. Elle a été secourue à temps par une autre voyageuse. Une enquête a été ouverte.

Une enquête pour tentative de viol a été confiée à la sûreté régionale des transports à la suite de la violente agression sexuelle d'une Brésilienne de 26 ans à bord du RER C entre la gare de Choisy-le-Roi et celle de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) le mercredi 15 octobre. La vidéo de l'incident est devenue virale en ligne.

«Je me suis levée car j'ai senti que j'allais me faire agresser. [À ce moment-là], il a baissé mon pantalon et commencé les violences. Il a tapé mon visage, m'a serrée, étranglée le cou. Il a voulu m'étrangler, ça, c'est la vérité», a témoigné la victime, Jhordana, sur les réseaux sociaux.

«Il a commencé à m'embrasser mais je ne répondais pas. Alors, il m'a mordu la bouche, j'ai la lèvre coupée à un endroit. J'ai aussi des blessures des coups que j'ai reçus. Mais, à ce moment-là, l'unique réaction que j'aie eue, c'était de crier au secours», a-t-elle poursuivi, des pansements près de la bouche et d’un œil.

L'agresseur toujours en fuite

C'est l'intervention d'une autre passagère, Marguerite, qui a permis d'éviter le pire en faisant fuir l'agresseur qu'elle a filmé. «Je vous ai demandé de rester là-bas, vous ne voulez pas. Vous restez là ! », a dit cette directrice d'école quadragénaire à l'agresseur.

L'individu a hésité, avant de tourner les talons et de courir sur le quai pour prendre la fuite. Pendant ce temps, Jhordana hurlait et sanglotait.

«Là, c'était une agression d'une violence extrême à laquelle a mis fin ce témoin. C'est grâce à son geste et son courage que le viol n'a pas lieu», a déclaré Benjamin Camboulives, porte-parole du syndicat Alternative Police CFDT. Deux autres femmes auraient depuis signalé des faits similaires.

Après la plainte déposée par la jeune femme, une enquête a été ouverte par la sûreté régionale des transports pour tentative de viol.

L'agresseur, un homme d'environ quarante ans portant un survêtement noir et une casquette sur les images, est toujours en fuite et activement recherché par la police.