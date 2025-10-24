Toulouse : en érection, il se glisse dans le lit d'une femme pour l'agresser sexuellement et est condamné pour «violation de domicile»

Jugé par le tribunal correctionnel de Toulouse (Haute-Garonne) en début de semaine pour une agression sexuelle commise au domicile d’un couple de Toulousains le 21 septembre dernier, un homme de 48 ans atteint de troubles psychotiques chroniques a finalement été condamné pour «violation de domicile».

En érection, il s'était infiltré dans le lit conjugal après le départ du mari. Un homme de 48 ans, accusé d’agression sexuelle après s’être introduit au domicile d’un couple le 21 septembre dernier, a été condamné en début de semaine pour «violation de domicile» par le tribunal correctionnel de Toulouse (Haute-Garonne).

L’accusé a attendu que le mari sorte pour promener le chien afin d’entrer dans le domicile conjugal d’un couple de Toulousains via une porte non verrouillée le 21 septembre dernier. Ce dernier s’est ensuite glissé dans le lit conjugal sans dire un mot, avant de baisser son pantalon pour laisser apparaître son sexe en érection.

Les cris horrifiés de la femme surprise ont permis à son mari de revenir à la hâte avant que ce dernier ne parvienne à rattraper l’agresseur dans la rue puis à l’immobiliser en attendant l’arrivée de la police vers 23h, selon La Dépêche du Midi.

Un agresseur atteint de trouble psychotique chronique

L’expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de l’enquête a révélé que l’accusé souffrait de troubles psychotiques chroniques, d’une rupture de traitement et d’une consommation de cannabis, conduisant de facto à une altération de son discernement.

Le tribunal a finalement requalifié les faits en «violation de domicile», arguant que ceux liés à une agression sexuelle n’étaient pas suffisamment caractérisés. Le quadragénaire a été condamné à 12 mois de prison dont quatre avec sursis probatoire, ainsi qu’une amende de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi par la victime.

Lors de la même audience, le prévenu a également comparu pour avoir harcelé une éducatrice dont il était tombé amoureux. Persuadé d’une «histoire d’amour» entre eux, il l’avait longtemps suivie à son domicile ou sur son lieu de travail.