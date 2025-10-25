Toute l’actu en direct 24h/24
Attaché à un arbre pendant huit jours : le propriétaire d'un husky jugé en novembre pour abandon d'animal

Le husky avait été attaché plusieurs jours à un arbre. [alberto/AdobeStock]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme du Val-d’Oise sera jugé en novembre après avoir abandonné son husky pendant plus de huit jours attaché à un arbre, lors de ses vacances.

Sans eau ni nourriture, l’animal a été retrouvé dans un état critique. Le 27 novembre prochain, un habitant de Gonesse (Val-d’Oise) sera jugé pour abandon d’animal. Le procès était initialement prévu le 23 octobre à Pontoise, mais a finalement été reporté.

Durant l’été, l’homme aurait attaché son chien, un husky, à un arbre en face de son lieu de travail. Le propriétaire de l’animal aurait tenté de trouver une solution de garde pour ses vacances, sans succès.

Des vacances qui coûtent cher

Quelques jours après son départ, le chien a été retrouvé totalement déshydraté et affaibli. Il aurait été découvert par des collègues.

Les secours sont alors intervenus et ont pu facilement retrouver les coordonnées du propriétaire grâce à la puce de l’animal. Ce dernier a ensuite été interpellé puis placé en garde à vue.

L’abandon volontaire d’un animal domestique est considéré comme un délit pénal. L’auteur de tels faits encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende, comme l’indique l’article 521-1 du Code pénal.

