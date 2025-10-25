Les députés ont largement rejeté samedi le gel du barème de l'impôt sur le revenu, qui aurait conduit 200.000 foyers supplémentaires à payer cet impôt, privant le projet de budget 2026 d'une recette de 2 milliards d'euros.

Une large coalition de députés réunissant la droite, une partie des macronistes et les Insoumis, a approuvé un amendement de Laurent Wauquiez, le patron des députés LR. Il rejette le gel proposé par le gouvernement, contre l'avis de la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin, dans le cadre de l'examen en première lecture de la partie recettes du budget de l'Etat.