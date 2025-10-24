Budget 2026 : les discussions autour du projet de loi de finances débutent ce vendredi à l’Assemblée nationale

L’ambiance risque d’être électrique ce vendredi 24 octobre dans l’Hémicycle. Et pour cause, les députés entament les discussions autour du projet de loi de finances qui doit donner un budget à la France pour 2026.

Une tâche ardue en préparatif. Pour doter la France d’un budget pour 2026, les députés vont débuter ce vendredi 24 octobre à l’Assemblée nationale les discussions sur le projet de loi de finances.

Cette première séance doit se tenir au sein de l’hémicycle de 15h, tandis qu’une seconde est prévue à 21h30. Les discussions seront centrées sur la première partie du projet de loi de finances pour 2026, c’est-à-dire celle relative aux recettes.

Les débats s’annoncent plus qu’houleux puisque la Commission des Finances de l’Assemblée nationale a largement rejeté dans la nuit de mercredi à jeudi cette partie recettes du budget. Onze députés ont voté en sa faveur et trente-sept contre.

Parmi eux, l’ensemble des représentants de la gauche, du Rassemblement national et de LR membres de cette Commission présidée par Éric Coquerel (LFI). Par ailleurs, les députés du MoDem, d’Horizons et de LIOT se sont abstenus de voter.

Les députés repartiront donc en séance plénière ce vendredi de la copie gouvernementale présentée par Sébastien Lecornu. Les débats en commission, qui ont été qualifiés de «qualité», servant en quelque sorte de répétition générale.