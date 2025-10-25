«Ça n’a duré qu’une fraction de seconde» : en voulant échapper à une battue, un sanglier explose la vitrine d'une boulangerie

Sous la pression des chasseurs, un sanglier est venu se réfugier dans une boulangerie de la commune de Commelle-Vernay, dans la Loire. Pris de panique, l'animal d'environ 80 kg a brisé la vitrine. Aucune personne n'a été blessée.

Une visite inattendue. En pleine matinée, le patron de la boulangerie «Au gré des vents» et ses salariés ont eu une grande frayeur. Un sanglier de près de 80 kg a foncé tête baissée dans la vitrine du commerce situé dans la commune de Commelle-Vernay, dans la Loire. L'animal était poursuivi par des chasseurs.

Sur le coup, la baie-vitrée a été projetée en arrière, avant de chuter sur les vitrines qui protégeaient les pâtisseries et mignardises. Dans les colonnes du Progrès, le gérant Olivier Brise a déclaré qu'il n'avait jamais vu un tel animal «d’aussi près».

«Ce n’est que du matériel, même si c’est pénible, c’est déjà un miracle que personne ne se soit trouvé derrière à ce moment-là, car ça n’a duré qu’une fraction de seconde», a-t-il ajouté, avant de conclure : «Je n’en veux pas aux chasseurs, ils sont en battue et ont le droit, ils ne peuvent pas choisir où part l’animal. On est assuré pour ce genre de choses même si évidemment, je n’aurai jamais pensé qu’un sanglier tenterait de rentrer dans ma boulangerie quand je me suis installé».

Après son entrée soudaine dans le commerce, l'animal a aussitôt repris sa course dans les rues de la commune, avant d'être abattu quelques centaines de mètres plus loin par les chasseurs, non loin de l’école de la ville.

La boutique est restée ouverte dans tous les sens du terme. Olivier Brise, le patron, attend la venue d'un vitrier pour colmater la vitrine endommagée. Une solution court terme, avant de remplacer la baie-vitrée par une nouvelle dans les prochains jours.