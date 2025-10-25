Hauts-de-Seine : soupçonnée d'islamisme, une école coranique fermée à Antony

A Antony, le préfet des Hauts-de-Seine a obtenu du maire pour des raisons de sécurité, la fermeture d'une école coranique, soupçonnée d'islamisme. L'institut Alfoulk prône, selon lui, des valeurs contraires aux principes de la République.

Il y a quelques jours, l'institut Alfoulk, une école coranique, était encore ouvert à Antony (Hauts-de-Seine). Sur son site internet, l'institut se présente comme une association culturelle permettant l'apprentissage de la langue arabe et l'étude de textes avec pour objectif la propagation d'un islam radical.

On y trouve la présentation de différents modules d'enseignement. L'école affiche clairement ses positions : «Les cours sont destinés aux musulmans et sont ouverts aux femmes, qui prennent place derrière les hommes», retrouve-t-on notamment sur le site. «Une tenue vestimentaire islamique est exigée, c'est-à-dire que seuls le visage et les mains des femmes pourront apparaître».

une autorisation demandée aux femmes

Pour assister aux cours, les femmes devaient aussi présenter une autorisation de leur mari ou de leur père. Pour la préfecture des Hauts-de-Seine, tous ces éléments reflètent le caractère islamiste de cette structure.

«La République, c'est l'égalité de l'homme et de la femme», a déclaré Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine. Après un premier signalement en février 2025, Alexandre Brugère s'est emparé du sujet début octobre. Une cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire a enquêté sur place. Les enquêteurs ont constaté une quinzaine d'infractions aux règles de sécurité.

Ce sont ces manquements qui ont engendré la fermeture de l'établissement le 20 octobre dernier après un arrêté prononcé par Jean-Yves Sénant, maire de la ville d'Antony.