Vol au Louvre : des bijoux transférés à la Banque de France

Après le braquage spectaculaire de bijoux dans la galerie d’Apollon du Louvre, certaines pièces ont été mises en sécurité à la Banque de France.

Un transfert sous escorte passé presque inaperçu. Cinq jours après ce que certains appellent «le casse du siècle», avec le vol de plusieurs bijoux appartenant à la collection du Louvre, l’État et la direction du musée ont choisi de ne plus prendre de risque. Selon RTL, les bijoux de la galerie d’Apollon, ainsi que d’autres pièces du Louvre, ont été transférés dans des coffres de la Banque de France, située à quelques centaines de mètres du musée.

L’opération s’est tenue vendredi 24 octobre sous très haute sécurité, avec une escorte motorisée de la préfecture de police de Paris. Après 300 mètres de trajet, les objets ont été placés en sécurité dans le gigantesque coffre-fort principal de l’institution. Enfoui à 26 mètres de profondeur, c’est ici que sont stockés 90 % des réserves d’or de l’État français.

La Banque de France accueille déjà des œuvres d’art

L’or et les bijoux ne sont pas les seuls à être conservés dans le coffre-fort ultra sécurisé de la Banque de France. D’autres œuvres y sont également stockées, comme les carnets de Léonard de Vinci, estimés à plus de 600 millions d’euros.

Avec ce transfert, l’État veut préserver le reste de la collection qui a subi un vol par les quatre malfrats encore en fuite. L’enquête se poursuit pour la Brigade de répression du banditisme (BRB) de la Direction régionale de la police judiciaire parisienne (DRPJ) et l’Office de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC).

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a indiqué à Ouest-France que «plus de 150 prélèvements de traces ADN, papillaires et autres ont été réalisés» sur place et sur des objets utilisés par les cambrioleurs.