Charles de Courson : «Ceux qui aujourd'hui critiquent l'exécution provisoire sont ceux qui lors des débats, parfois, trouvaient qu'on allait pas encore assez loin»

«Ceux qui aujourd'hui critiquent l'exécution provisoire sont ceux qui lors des débats, parfois, trouvaient qu'on allait pas encore assez loin», a souligné Charles de Courson, député LIOT de la Marne, en réaction au débat suscité par l'incarcération de l'ancien président Nicolas Sarkozy en raison de l'exécution provisoire. 

