Marseille : un couple de nonagénaires, bijoutiers à la retraite, victime d'un home-jacking, une enquête ouverte

Un couple d'anciens bijoutiers a été pris pour cible par plusieurs hommes encagoulés, qui s'en sont pris à eux physiquement et leur ont dérobé de précieux joyaux. Les autorités ont ouvert une enquête pour vol avec violence aggravée.

Un plan rodé. Ce vendredi 24 octobre, un couple de nonagénaires, bijoutiers à la retraite, a été victime d'un home-jacking, comme le révèle le parquet de Marseille à CNEWS, confirmant une information de La Provence.

Deux hommes encagoulés se sont ainsi fait passer pour un groupe d'aide aux personnes âgées de la communauté israélite pour entrer dans le domicile du couple, avenue du Prado, à Marseille.

Les malfrats ont sonné à la porte et l'homme de 94 ans est venu leur ouvrir. Aussitôt, les deux voleurs ont agressé physiquement le nonagénaire, le mettant au sol et le traînant notamment par les cheveux, en entrant dans sa propriété.

Un préjudice évalué à plus d'un demi-million d'euros

Sa femme, souffrant de la maladie d'Alzheimer, était à l'écart de cette scène, alitée dans une chambre. Après avoir forcé leur entrée, les deux complices ont dérobé plusieurs bijoux que la victime avait conservé depuis la fin de son activité. Au total, le préjudice est évalué à plus d'un demi-million d'euros.

Une fois le vol commis, les deux hommes ont pris la fuite. Les marins-pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux pour prendre en charge l'homme de 94 ans, qui a été transporté à l'hôpital.

Les autorités ont ouvert une enquête pour vol avec violence aggravée. Les investigations ont été confiées à la Division de la criminalité territoriale (DCT) de Marseille. En revanche, aucune garde à vue n'est en cours actuellement.