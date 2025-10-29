«Chaque vote se joue à des majorités assez improbables dans cet hémicycle», déplore Sylvain Maillard, membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. Il revient sur l'examen du Budget 2026 par les députés.
Budget 2026 : «Chaque vote se joue à des majorités assez improbables dans cet hémicycle», déplore Sylvain Maillard
«Chaque vote se joue à des majorités assez improbables dans cet hémicycle», déplore Sylvain Maillard, député de la première circonscription de Paris. [CNEWS]
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le