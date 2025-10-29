Toute l’actu en direct 24h/24
Budget 2026 : «Chaque vote se joue à des majorités assez improbables dans cet hémicycle», déplore Sylvain Maillard

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Chaque vote se joue à des majorités assez improbables dans cet hémicycle», déplore Sylvain Maillard, membre de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire à l'Assemblée nationale. Il revient sur l'examen du Budget 2026 par les députés.

