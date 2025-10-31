Météo : à quoi s’attendre pour ce week-end de la Toussaint ?

Ce week-end, le ciel sera perturbé, partagé entre des éclaircies et des passages pluvieux. Les températures, elles, continueront inlassablement de baisser.

Un temps particulièrement instable. Longues séquences d'averses, température en baisse, alternance entre pluie et beau temps, voici la météo attendue pour ce week-end de la Toussaint.

Vendredi, une couverture nuageuse importante se déplacera du quart nord-ouest du pays vers le sud-est, tout au long de la journée, comme anticipe Météo-France. Ainsi, la matinée sera ensoleillée de Marseille à Metz, en passant par Vichy ou encore Biarritz, alors qu'elle sera placé sous le signe de la grisaille du côté de Reims, Bordeaux, Lille et Paris.

Un vendredi sec, malgré une couverture nuageuse importante

En deuxième partie de journée, les rayons de soleil changeront de camp : des éclaircies sont prévues à Paris, Lille ou encore Rennes. A l'inverse, des villes comme Marseille et Montpellier verront le temps se dégrader.

Vendredi, le temps sera changeant sur l'ensemble du territoire français © Météo-France

Côté températures, les maximales resteront dans le sud : 22 °C sont attendus à Biarritz, 21 °C à Nice ou encore 20 °C à Perpignan. Plus au nord, on attend 14 °C à Lille et Strasbourg et 15 °C à Brest ou encore Paris.

La pluie s'invite pour le week-end

Samedi, premier jour de novembre, la pluie sera la grande invitée de la journée. Sur une grande majorité de l'Hexagone, des averses continues tomberont jusqu'en début de soirée. Échapperont à ces précipitations quelques départements du nord-ouest du pays, ainsi que du sud-est. Les températures baisseront ainsi de plusieurs degrés : la maximale métropolitaine ne sera plus que de 20 °C, toujours dans le sud-est du pays.

Les températures amorceront une diminution dès samedi, qui se poursuivra dimanche © Météo-France

Dimanche 2 novembre, la matinée devrait s'inscrire dans la continuité des deux journées précédentes, avec une forte instabilité. Le début de la journée sera ainsi pluvieux, à l'exception de la Corse et de certains départements du nord de la France, où le soleil dominera le ciel. Des orages pourraient même éclater dans la région de Montélimar.

Mais durant l'après-midi, les passages pluvieux devraient entrer en alternance avec des séquences ensoleillées. Les températures continueront cependant de descendre, sur l'ensemble de l'Hexagone.

Il fera, au maximum, 12 °C à Lille et Strasbourg, 13 °C à Brest, 14 °C à Paris. Même dans le sud, le mercure ne dépassera pas les 18 °C, à Nice et tombera même à 16 °C à Marseille et Perpignan.