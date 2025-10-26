Météo : retour du soleil, températures plus douces... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Après une semaine agitée marquée par le passage de la tempête Benjamin, la France métropolitaine s’apprête à connaître un temps plus calme, avec le retour du soleil sur de nombreuses régions. Les températures devraient même dépasser les normales de saison.

Un temps plus apaisé après la tempête Benjamin. Ces derniers jours, il était rare d’apercevoir le soleil à travers les nuages.

La tempête Benjamin, qui a balayé la France en milieu de semaine, a apporté de fortes rafales de vent et des pluies soutenues. Mais la deuxième semaine des vacances scolaires de la Toussaint s’annonce plus clémente.

Selon Météo-France, le calme revient progressivement, même si deux perturbations pluvieuses traverseront le pays au cours de la semaine. Aucune région ne sera totalement épargnée, mais les éclaircies feront leur retour.

Des températures assez douces en début de semaine

Ainsi, le début de semaine sera marqué par la fin d’une légère perturbation, rapidement remplacée par de belles éclaircies. Lundi, le soleil devrait revenir sur les régions du nord et les éclaircies seront de mises mardi, le littoral atlantique profitera d’un temps globalement ensoleillé.

©Météo-France

Contrairement à la semaine précédente, le mercure descendra rarement sous la barre des 10 °C au petit matin. Les températures minimales se maintiendront autour de 13 °C. Les maximales grimperont progressivement au fil des jours.

Pas moins de 14 °C sont attendus à Cherbourg et Brest, tandis qu’à Biarritz, le thermomètre avoisinera les 18 °C. L’arc méditerranéen profitera d’un début de semaine radieux, avec un plein soleil et des températures proches de 20 °C, selon Météo-France.

Une soirée d’Halloween pluvieuse en Bretagne

Une nouvelle perturbation pluvieuse devrait aborder le pays mercredi, d’abord par l’ouest, notamment la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne, avant de gagner la façade méditerranéenne. Les premières pluies seront faibles, mais jeudi, des averses plus marquées devraient s’abattre sur la quasi-totalité du territoire. Des orages sont même possibles du côté de la Corse.

©Météo-France

Malgré ce retour des précipitations, les températures resteront douces et supérieures aux moyennes de saison. Mercredi, il fera par exemple 15 °C à Rennes et Bourges, et jeudi, les maximales atteindront 16 °C à Reims, 17 °C à Paris, Auxerre et Limoges, alors que le Pays catalan dépassera assez largement les 20 °C.

Vendredi, le ciel alternera entre averses et éclaircies, avant un week-end de Toussaint globalement ensoleillé sur la plupart des régions. Seul le sud-ouest pourrait être épargné par les pluies résiduelles.

Les enfants pourront donc récolter leurs bonbons d’Halloween sans craindre la pluie, sauf en Bretagne, où une fine bruine viendra entretenir l’ambiance mystérieuse de cette fête aux origines anglo-celtiques.