Puy du Fou : avec 3 millions de visiteurs en 2025, le site bat son record de fréquentation

Au cours de sa conférence de presse annuelle, la direction du Puy du Fou a révélé que le parc d'attractions situé à Epesses (Vendée) avait battu son record de visiteurs en 2025.

Un record qui ne fait que confirmer le succès du Puy du Fou. Réputé pour ses spectacles vivants qui lui ont valu le titre de «Meilleur parc d'attraction du monde» à plusieurs reprises, le Puy du Fou a annoncé, ce vendredi 31 octobre, avoir accueilli 3 millions de visiteurs depuis le début de la saison 2025.

«C'est un grand jalon que nous sommes heureux de dépasser. Ce record couronne une trajectoire de croissance très forte ces dernières années», a déclaé le directeur général du parc vendéen Olivier Strebelle.

Ouvert du printemps à la fin des vacances de la Toussaint, le parc avait accueilli 2,8 millions de visiteurs en 2024, et 2,3 millions en 2019. Face à ce succès grandissant, le Puy du Fou ouvrira ses portes à la période de Noël en 2026.

✨ Rendez-vous du 19 décembre 2026 au



Une tournée nationale et des ambitions internationales

En plus de ces chiffres records, la direction du parc, créé par Philippe de Villiers en 1989, a annoncé le lancement d'une tournée nationale à partir de novembre 2027, avec une cinquantaine de représentations à Paris ainsi que dans plusieurs Zénith à travers l'Hexagone.

Le Puy du Fou part en tournée dans les zéniths de France !



En 2027, le Puy du Fou vient à votre rencontre avec un grand spectacle événement inédit : Mousquetaire, une création du Puy du Fou.



Cette création plongera les spectateurs dans un univers de cape et d'épée

Succès à l'échelle nationale, le Puy du Fou se développe également à l'international : un parc du groupe situé dans la région de Tolède, en Espagne, a accueilli 1,7 million de visiteurs cette année, alors qu'un parc similaire au Royaume-Uni figure parmi les projets du Puy du Fou.