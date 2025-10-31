Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé deux départements de l’ouest du pays en vigilance jaune «vents violents» pour la journée de ce vendredi 31 octobre.

Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Deux départements de la pointe bretonne ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques de vents violents au cours de la journée de ce vendredi 31 octobre.

Les Côtes-d’Armor et le Finistère sont concernés.

Selon Météo-France, cette alerte sera particulièrement effective tout au long de la journée et de la soirée, entre 8h du matin et minuit. Cela fait suite à une nouvelle perturbation «pluvieuse et active» qui va toucher l’Hexagone, alertent les prévisionnistes.

Par ailleurs, un vent plus léger est attendu dans d’autres régions françaises. «Des rafales entre 60 et 80 km/h sont attendues sur le relief des Pyrénées-Atlantiques. Des rafales entre 60/70 km/h sont attendues en vallée du Rhône».