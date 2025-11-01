Municipales 2026 : quelles sont les conditions pour devenir maire ?

Les élections municipales arrivent à grands pas et les partis commencent déjà à former leur liste. Mais si les conditions pour être candidats sont assez larges, celles pour être élus maires sont un peu plus strictes.

Une élection dans l’élection. Si dans l’imaginaire collectif, les électeurs pensent élire leur maire lors des élections municipales, ce n’est pas tout à fait le cas. C’est au conseil municipal, élu par les Français, à qui revient cette tâche. Et le maire doit répondre à certaines conditions bien précises.

En effet, pour être élu conseiller municipal lors de ce scrutin, il faut être âgé de 18 ans révolus au jour du vote, être de nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne. Il faut par ailleurs être électeur de la commune et être candidat dans une seule circonscription électorale.

Mais pour être élu maire, il faut d’abord avoir été élu au sein du conseil municipal et être de nationalité française. En effet, s’ils peuvent être élus conseillers municipaux, les ressortissants de l’Union européenne ne peuvent être ni adjoint, ni maire.

Toutefois, l’élection au conseil municipal et la nationalité française ne sont pas les seules conditions requises pour pouvoir être candidat au poste de maire. En effet, être à la présidence du conseil régional ou du conseil départemental rend incompatible l’ajout d’un mandat de maire.

Il en va de même si le conseiller municipal est membre de la Commission européenne, du directoire de la Banque centrale européenne ou du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.