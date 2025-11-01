Permis suspendu pour un appel ou un SMS : ce département applique la tolérance zéro à compter de ce samedi

À partir de ce samedi, le département des Landes lance une expérimentation inédite afin de lutter contre l’utilisation du téléphone au volant, qui ne cesse d’augmenter sur le territoire. Une infraction qui pourrait entraîner une suspension du permis de conduire.

Une décision radicale pour la sécurité routière. Face à une recrudescence des infractions liées à l’utilisation du téléphone au volant, la préfecture des Landes a décidé de lancer une expérimentation inédite ce samedi.

Regrettant «une dynamique en hausse» (3.200 contraventions dressées depuis janvier 2025, selon nos confrères de RTL), Gilles Clavreul, préfet des Landes, a indiqué vouloir instaurer temporairement une suspension administrative temporaire du permis, sans attendre un cumul d’infractions.

#Sécuritéroutière | Vivre ensemble - Téléphone au volant : phase expérimentale dès le 1er octobre. 🚨



L’accidentalité dans les Landes est sur une dynamique de hausse. Malgré une mobilisation très forte des gendarmes et des policiers et une communication intense sur le sujet,… pic.twitter.com/jj4xo3odF4 — Préfet des Landes (@Prefecture40) October 1, 2025

Selon le Code de la route, l’usage du téléphone au volant est habituellement sanctionné d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 3 points sur le permis. L'initiative du préfet des Landes pourrait d’ailleurs s’étendre à d’autres départements, à l’image du Maine-et-Loire.

En 2023, 474.949 infractions liées à l’utilisation du téléphone en conduisant ont été constatées, selon l’observatoire national interministériel de sécurité routière, en sachant que cette pratique triple le risque de causer un accident de la route.