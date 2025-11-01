Prisons : le nombre de détenus augmente, la surpopulation carcérale aussi

Le ministère de la Justice a publié ce samedi 1er novembre les nouveaux chiffres relatifs au nombre de détenus . Ainsi, au 1er octobre 2025, ils étaient 84.862 à se trouver dans les prisons françaises, soit une légère hausse par rapport au mois précédent.

Ainsi, le nombre de détenus dans les prisons françaises était de 84.862 au 1er octobre 2025, un chiffre en légère hausse par rapport à celui enregistré au 1er septembre. À cette date, le nombre de détenus avait déjà légèrement augmenté pour s'établir à 84.311 personnes incarcérées, avec une densité carcérale de 134,7%.

Les prisons françaises comptaient seulement 62.501 places opérationnelles au 1er octobre, soit, désormais, une densité carcérale de 135,8%. Ce chiffre représente également une hausse de 5.231 détenus sur une période d’un an.

La France mauvaise élève

En octobre, cette densité atteint 165,4% dans les seules maisons d'arrêt (164,1% le mois précédent), où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines.

Parmi les personnes incarcérées, 22.301 sont des prévenus (22.364 le mois précédent), en détention dans l'attente de leur jugement définitif.

Au total, 102.086 personnes étaient placées au 1er octobre sous écrou (contre 101.412 le mois précédent). Parmi elles, on compte 17.224 personnes non détenues faisant l'objet d'un placement sous bracelet électronique ou d'un placement à l'extérieur.

La France figure parmi les mauvais élèves en Europe sur le sujet de la surpopulation carcérale, en troisième position derrière la Slovénie et Chypre, selon une étude publiée en juillet par le Conseil de l'Europe.