Vol au Louvre : des défèrements de suspects interpellés cette semaine sont en cours, annonce le parquet de Paris

Le vol s'était déroulé en pleine journée. [© Dimitar DILKOFF / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Des défèrements de suspects ayant été interpellés mercredi soir dans le cadre de l'enquête sur le casse du Louvre étaient en cours devant des magistrats du tribunal judiciaire de Paris, a indiqué le parquet ce samedi 1er novembre.

«Il y a des défèrements sur commission rogatoire», a simplement indiqué le parquet de Paris. Cinq nouvelles interpellations liées à ce cambriolage spectaculaire avaient été annoncées jeudi matin par la procureure de Paris, Laure Beccuau, qui avait précisé que les bijoux volés, estimés à 88 millions d'euros, restaient introuvables.

Plus d'informations à venir...

