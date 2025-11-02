Argent public : les 60 départements français en immense difficulté

En 2025, 60 départements sont en difficulté financière, selon l’association Départements de France. Un bilan qui inquiète largement les collectivités et les acteurs départementaux.

Un déficit de près de 100 millions d’euros. Pas moins de 60 départements sont dans le rouge pour la fin de l’année 2025, détaille l’association Départements de France à quelques jours de ses assises. Sur les 101 départements du territoire français, une large majorité est en «grande difficulté financière», selon la Cour des comptes. Un chiffre en forte hausse, puisque seulement 30 étaient considérés comme endettés en 2024.

Les collectivités locales gèrent les aides sociales (RSA, APA, PCH), l’entretien des collèges, des équipements ruraux et des voiries. Cependant, leurs recettes chutent et ne suffisent plus à couvrir ces dépenses. Impôts locaux, dotations et subventions ne suivent plus le rythme des charges croissantes des départements.

Des dépenses alourdies qui pèsent lourd

Selon l’association, les dépenses imposées par l’État aux départements ont été alourdies de 5,5 milliards d’euros entre 2022 et 2024, puis de 597 millions d’euros supplémentaires en 2025. Des montants qui ne sont plus en phase avec les budgets locaux.

Le département de la Gironde, par exemple, affiche actuellement un endettement de 97.7 millions d’euros. Le président du département, Luc Gleyze, s’inquiète pour l’ensemble du territoire : «Le vrai sujet, c’est comment garantir aux départements un panier de recettes qui soit cohérent avec les missions qu’ils assurent, qui soit robuste, pérenne et évolutif ?»

Pour François Sauvadet (UDI), président de Départements de France et président du conseil départemental de la Côte-d’Or, la situation est tout aussi préoccupante : «Une contribution des départements à hauteur de 310 millions d’euros est prévue, à laquelle s’ajoute l’impact de la mesure d’“écrêtement de la TVA”, soit 575 millions d’euros au total».