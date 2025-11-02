«Je suis en colère contre la jeunesse» : les habitants de Saint-Saturnin-lès-Avignon (Vaucluse) exaspérés par les cambriolages

Alors que Saint-Saturnin-lés-Avignon a été la commune la plus cambriolée dans le Vaucluse en 2024, les habitants n'ont cessé de se plaindre. De quoi pousser le maire à agir.

Un centre-ville dynamique, des pavillons individuels... Saint-Saturnin-lès-Avignon peut se vanter d'être l'une des communes les plus prisées du Vaucluse. Problème : elle attire également les voleurs.

En 2024, la ville de plus de 5.000 habitants a été la plus cambriolée du Vaucluse en 2024. De quoi exaspérer les habitants. «Les belles maisons doivent attirer les cambrioleurs malheureusement, mais on essaye de lutter contre ça, en se prévenant les uns, les autres», a indiqué un riverain. «Là je suis vraiment en colère contre cette jeunesse qui casse tout et qui vole», s'est indigné un autre.

La mairie a agi... des résultats visibles

Concrètement, l'an dernier, sur les 2.500 logements que compte la commune, 53 ont été cambriolés. «Les cambriolages ont lieu la journée, pendant que les gens sont au travail», a précisé le Maire (SE) de Saint-Saturnin-lès-Avignon, Serge Malen.

Le constat établi, des mesures ont pu être prises. Les effectifs de la police municipale ont ainsi été doublés et les patrouilles ont été renforcées. «Maintenant, les patrouilles se déroulent de 7h du matin jusqu'au soir 19h30», a informé Serge Malen.

Et pour une meilleure sécurité, une vingtaine de caméras de vidéosurveillance a été installée à Saint-Saturnin-lés-Avignon. Dix supplémentaires seront bientôt déployées. De quoi permettre d'éviter plusieurs vols.

Sur les six premiers mois de 2025, les cambriolages ont chuté de 43 % par rapport à 2024. En France, entre juin 2023 et juin 2024, plus de 220.000 cambriolages avaient été recensés en France par le ministère de l'Intérieur, soit un toutes les trois minutes.

Si ces mesures et ces chiffres ont rassuré les habitants, les membres de la police municipale ont tout de même relevé un problème.

«On arrête souvent les cambrioleurs avant qu'ils ne commettent les faits, donc on a une difficulté au niveau judiciaire. Quand on les arrête avant, ils ne sont, certes, pas rentrés, mais quand ils nous voient et qu'ils partent en courant, c'est qu'il y a quelque chose», a déclaré Gérôme Viau, brigadier-chef principal de la police municipale de Saint-Saturnin-lès-Avignon.