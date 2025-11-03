Duralex : la célèbre verrerie lance un financement participatif ce lundi

Ce lundi 3 novembre, la verrerie Duralex lance un financement participatif afin de convaincre les Français d’investir 5 millions d’euros. Les personnes intéressées pourront participer à partir de 100 euros.

Un nouveau défi pour Duralex. L’entreprise française de verrerie, basée à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), lance sa première campagne de financement participatif. Devenue une société coopérative et participative (Scop) en juin 2024, à la suite d’un redressement judiciaire plus tôt dans l’année, l'entreprise a aujourd’hui besoin de fonds pour poursuivre son développement.

Elle espère récolter plus de 5 millions d’euros grâce à cette campagne. Ce lundi 3 novembre, la levée de fonds commence uniquement sur réservation avant d’être ouverte au grand public dans quelques jours. Les particuliers qui le souhaitent pourront investir dans la verrerie, qui fête ses 80 ans cette année.

Un rendement incitatif promis

À mi-chemin entre la cagnotte en ligne et l’obligation, la campagne de financement est adaptée à la structure reprise par ses salariés en 2024. Sur la plate-forme Lita, tout le monde peut participer et investir dans la verrerie, à condition de débourser 100 euros minimum. La démarche restera en ligne pendant plus d’un mois.

François Marciano, directeur général de Duralex, promet un rendement incitatif de 8% par an pendant sept ans pour cet investissement. Il souligne également une défiscalisation de 18% la première année. Toutefois, il précise qu’il s’agit avant tout d’un investissement de soutien au patrimoine industriel français, plus que d’une opération spéculative.

Le directeur général détaille : «Il nous faut cet argent pour augmenter nos fonds propres et développer de nouveaux modèles, acheter de nouvelles machines», avant d’ajouter : «Il y a 243 salariés qui se battent tous les jours et qui ont déjà fait leurs preuves».

Le principal investissement espéré par l'entreprise concerne une machine d’emballage, estimée à 1,2 million d’euros. Elle permettrait à Duralex d’accéder aux marchés dits B2B, c’est-à-dire de commerce entre entreprises.

Grâce à cette campagne, la verrerie espère également nouer de nouveaux partenariats, notamment avec La Poste, Stéphane Bern ou encore la vinaigrerie Martin-Pouret.