Budget de la Sécu : la visite médicale de reprise après un congé de maternité bientôt supprimée ?

L’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) a débuté ce mardi en séance publique à l’Assemblée nationale. Rejeté en commission des Finances une semaine plus tôt, le texte propose notamment de supprimer la visite médicale obligatoire après un congé de maternité. Une mesure vivement contestée par la gauche.

Dans une séquence budgétaire déjà sous tension, l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), qui a débuté ce mardi dans l’Hémicycle, s’annonce houleux. Alors que celui-ci prévoit notamment le gel des prestations sociales et la suspension de la réforme des retraites, d’autres mesures suscitent l’indignation de certaines oppositions.

Parmi, elles, l’article 28, qui envisage de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise, aujourd’hui systématique, notamment après un congé de maternité. Un rendez-vous qui a pour ambition, notamment, de prévenir tout risque de santé.

Le texte envisage ainsi de supprimer le caractère obligatoire de cette visite médicale, afin de faciliter le retour au travail. Mais aussi, afin de réduire des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous. Une mesure qui permettrait de réduire les dépenses d’indemnités journalières de l’État.

Une mesure dans le viseur de la gauche

Cet article a été vivement rejeté par certains parlementaires. Il a en effet fait l’objet d’un amendement de suppression de plusieurs élus socialistes. «La suppression de la visite de retour de congé maternité serait un recul majeur pour les mères», a expliqué la députée socialiste Estelle Mercier dans son amendement.

Les élus insoumis ont également proposé la suppression de cet article dans le PLFSS. «Par cette mesure, il s’agit tout simplement de pousser à la reprise du travail des femmes dont l’état de santé ne le permet pas», a considéré le député LFI Damien Maudet dans son amendement.