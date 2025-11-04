Claude Bébéar, homme d'affaires et fondateur de l'assureur Axa, est décédé à l'âge de 90 ans

Claude Bébéar, figure du capitalisme français et créateur de la compagnie d'assurance Axa, est décédé à l'âge de 90 ans, a-t-on appris ce mardi 4 novembre.

«Vision, audace, service, Claude Bébéar réunissait toutes les qualités de l’entrepreneur d’exception», souligne Antoine Gosset Grainville, président du Conseil d’administration d’Axa, qui rend hommage à son fondateur défunt. Claude Bébéar est mort à 90 ans, a annoncé la compagnie ce mardi 4 novembre. Il était encore président d'honneur du groupe international français spécialisé dans l'assurance.

A la suite du décès, Axa précise que «les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité». «Sa famille partagera prochainement, en lien avec Axa et l’Institut Montaigne, ses volontés à l’intention des personnes qui souhaiteraient adresser des messages et saluer la mémoire de Claude Bébéar», peut-on également lire.

Claude Bébéar créé Axa en 1985

Après avoir été diplômé de polytechnique et avoir effectué son service militaire en Algérie, il a commencé sa carrière professionnel en rejoignant le groupe des Anciennes Mutuelles d'assurances.

Jusqu'en 1975, il en a assumé diverses responsabilités. Dans une France en pleine croissance, dans les années 1980, il a d'abord pris le contrôle du Groupe Drouot, premier groupe privé d'assurance à l'époque. Mais c'est en 1985 que le nom AXA est apparu. «Claude Bébéar abandonne par ailleurs la direction opérationnelle des sociétés d'assurance pour prendre une position de Président-directeur général du Groupe», comme précise le communiqué de l'entreprise française.

En 1999, il a également pris le contrôle de la treizième société d'assurance-vie japonaise, appelée Nippon Dantai. C'est en 2000 qu'il a abandonné les rênes de la présidence d'Axa à Henri de Castries, en devenant lui-même président du conseil de surveillance.