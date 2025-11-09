Académie française : combien les académiciens gagnent-ils ?

L'Académie française est composée de 40 membres, qui travaillent tout au long de l'année pour le développement et le maintien de la Compagnie. Bien que cette institution bénéficie d'une grande autonomie financière, un flou continue de planer sur le salaire des académiciens.

Que perçoivent réellement les académiciens français ? L'Académie française est une institution culturelle française vieille de 391 ans, dont la mission est de contribuer à titre non-lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres. L'institution bénéficie d'une grande autonomie financière et ne coûte par conséquent pas cher à l'État, toutefois, un flou plane toujours autour du salaire des académiciens.

Les 40 membres qui la constituent perçoivent une certaine somme, mais cette dernière est très faible. En effet, elle ne s'élève pas à plus de 3.180 euros par an, ce qui revient donc à 114 euros par mois, financés par l'État. À cela, s'ajoute une prime spéciale, destinée aux 11 membres de la commission du dictionnaire, qui a pour rôle de rédiger les versions successives du Dictionnaire de l'Académie française. Ses membres doivent y pointer grâce à des jetons de présence, qui leur rapporteraient entre 120 et 228 euros par session.

Une modalité particulière liée à l'âge et à l'ancienneté des académiciens est à prendre en compte dans la rémunération de ces derniers. Selon le site de l'institution, les quatre membres les plus âgés, ainsi que les quatre plus anciens voient leurs rémunérations doubler.

Un budget opaque

Il reste difficile de connaître avec précision combien et comment sont rémunérés les membres de l'Académie française, ainsi que d'estimer l'ampleur de leurs avantages. L'institution reste elle-même très floue sur ses méthodes, affirmant que «le système d'indemnité académique obéit à des modalités assez compliquées». L'opacité autour des finances de l'Académie n'est toutefois pas une nouveauté, il est par exemple impossible d'obtenir ne serait-ce qu'un budget général de l'institution, malgré les demandes répétées.

Si les dotations de l’État français pour l’Académie ne représentent que 5% du budget de cette dernière, elle coûte tout de même de l’argent au contribuable. En effet, grâce aux énormes dons dont elle bénéficie depuis plusieurs siècles, l’institution s’est constitué un parc immobilier impressionnant. Des terres agricoles de centaines d’hectares en province, un château, neuf immeubles dans Paris et un domaine en Belgique : le tout très peu imposable, puisque l’Académie jouit du statut très avantageux de fondation.