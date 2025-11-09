Deux-Sèvres : un homme de 85 ans prend sa voiture pour aller chez son médecin et se retrouve… en Croatie

Un résident de Châtillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres) s'est retrouvé en Croatie, le mardi 4 novembre, alors qu'il voulait initialement se rendre chez son médecin traitant à une vingtaine de kilomètres de son domicile.

Alors qu'il souhaitait simplement aller chez son médecin traitant à Airvault, un homme de 85 ans, originaire de Châtillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres), s'est retrouvé en Croatie, le mardi 4 novembre, après plus de 20 heures de route, a rapporté le média Ici Poitou.

Sa disparition a été signalée par des membres d'une association locale dont il fait partie après qu'il ne s'est pas présenté à une réunion à laquelle il était attendu. Ses voisins se sont également inquiétés de ne pas le voir de la journée, ce qui était inhabituel.

Alertés, les secours se sont rendus au domicile de l’octogénaire, qui était vide. Mais, contre toute attente, ils ont pu le contacter sur son portable. Il a indiqué se trouver dans un hôtel en Croatie, après avoir conduit pendant plus de 20 heures.

Sans antécédents de troubles cognitifs ou de problèmes de désorientation, il a raconté avoir voulu initialement aller chez son médecin à Airvault, à une vingtaine de kilomètres de chez lui, et «ne pas comprendre ce qu'il s'était passé». L’homme a finalement parcouru près de 1.500 kilomètres pour atterrir en Croatie.