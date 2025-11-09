Immobilier : voici jusqu’à combien les frais d’agence pourront augmenter en 2026

Après presque dix ans de plafonnement, les honoraires des agences immobilières liés à la location vont enfin évoluer. Une légère hausse est prévue à partir du 1er janvier prochain, marquant la fin d’une longue période de stabilité imposée par la loi ALUR.

C’est une première depuis près de dix ans. À partir du 1er janvier 2026, les frais d’agence immobilière liés à la location d’un logement vont pouvoir augmenter. Une hausse modérée, mais symbolique, après des années de gel.

Jusqu’ici, ces honoraires étaient plafonnés depuis 2014, dans le cadre de la loi ALUR. Le décret prévoyait pourtant une possible révision annuelle, jamais appliquée jusqu’à présent. C’est désormais chose faite : un arrêté du 17 juillet 2025 acte une revalorisation des plafonds dès le début de l’année prochaine, comme l’a précisé le site officiel Service Public.

Une hausse calculée sur l’indice des loyers

Concrètement, ces plafonds seront indexés sur l’indice de référence des loyers (IRL). L’indice de référence des loyers fixe le plafond des augmentations annuelles de loyer dans le parc privé. Calculé par l’INSEE, il suit l’évolution moyenne des prix à la consommation sur douze mois, afin d’encadrer les hausses et de protéger les locataires.

Pour 2026, celui-ci a progressé de 0,87 % entre les troisièmes trimestres 2024 et 2025. Résultat : les frais d’agence augmenteront de 0,87 % à partir du 1er janvier.

Pour rappel, ce plafonnement concerne plusieurs prestations : la visite du logement, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l’état des lieux d’entrée. Ces frais sont partagés entre le locataire et le propriétaire, mais le montant facturé au locataire ne peut pas dépasser le plafond fixé par l’État.

Précision importante : les nouvelles grilles tarifaires ne s’appliqueront qu’aux baux signés à partir du 1er janvier 2026. Les contrats en cours ne sont donc pas concernés.