Loiret : alors qu’il taillait sa haie, un homme a été transporté en urgence absolue à l’hôpital après avoir été piqué par des frelons asiatiques

À Ladon (Loiret), un homme a été transporté à l’hôpital en urgence absolue, ce samedi 8 novembre, après avoir été piqué par des frelons asiatiques alors qu’il taillait sa haie.

La prudence demeure de mise face aux frelons asiatiques, même en cette saison automnale, notamment après qu'un homme d'une quarantaine d'années, taillant sa haie, a été victime de multiples piqûres ce samedi 8 novembre, a rapporté La République du Centre. Il a été transporté à l’hôpital en urgence absolue à Amilly (Loiret).

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 10h30 après que l'homme a été attaqué dans son jardin à Ladon. Le nid se trouvait notamment «à hauteur d’homme, à l’intérieur de la haie que la victime était en train de tailler».

Des réactions allergiques graves pouvant entraîner la mort

Gravement atteint, le quadragénaire a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier de Pithiviers lors d'une opération qui a mobilisé sept pompiers. Les piqûres de ces insectes peuvent parfois provoquer des réactions allergiques graves, et même potentiellement mortelles.

Les secours ont rappelé que même en automne, notamment «avec les températures actuelles qui restent relativement douces», les nids de frelons asiatiques restent actifs et dangereux.

Il est recommandé de vérifier l’absence de nids avant de tailler des haies. En cas de découverte d'un nid, il convient d'interrompre doucement les travaux et de s'éloigner calmement de la zone à risque.

Il est vivement déconseillé de tenter de détruire le nid par soi-même, mais il faut plutôt prévenir ses voisins et contacter un professionnel.