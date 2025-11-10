Crampes nocturnes : ces remèdes de grands-mères seraient les plus efficaces pour les soulager

Les crampes nocturnes, surtout si elles se répètent, peuvent devenir un véritable enfer. Si une bonne hydratation et une hygiène de vie saine suffisent souvent à les éviter, il existe aussi des remèdes de grand-mère pour les soulager.

Quoi de pire que de se réveiller en pleine nuit à cause d'une crampe et une douleur qui irradie dans tout le mollet ? On a tous connu un jour ou l'autre cette sensation, sans savoir comment faire passer la douleur.

Souvent bénignes, les crampes nocturnes peuvent être liées à des carences en minéraux, une fatigue musculaire, une mauvaise hydratation, une mauvaise circulation sanguine, une grossesse, des maladies chroniques, ou encore aux effets secondaires de certains médicaments.

Chez la plupart des personnes, une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de vie et une bonne hydratation suffisent à éviter les crampes. Mais certains remèdes méconnus permettent aussi de les prévenir et de les soulager. Françoise Couic-Marinier, docteure en pharmacie, a livré des conseils à Santé Magazine. Voici les remèdes les plus efficaces.

Glisser un savon de Marseille sous ses draps

Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce geste aiderait à prévenir les crampes, probablement grâce aux «composés volatils du savon», d'après la spécialiste, qui précise toutefois que cela «ne repose sur aucune donnée scientifique».

Se frictionner avec du vinaigre de cidre

Les nombreux minéraux contenus dans le vinaigre de cidre, comme le potassium, calmeraient les spasmes musculaires et la nervosité. Inutile de se badigeonner de vinaigre, quelques gouttes suffisent.

Utiliser des huiles essentielles

Certaines huiles essentielles aident à détendre les muscles et facilitent la circulation sanguine. C'est notamment le cas des huiles essentielles à base de lavande.

Recourir à des plantes reminéralisantes ou circulatoires

La phytothérapie est recommandée par la spécialiste : «On peut prendre des plantes reminéralisantes comme la prêle en poudre ou bien des plantes circulatoires comme l’hibiscus ou la vigne rouge».

Plusieurs aliments sont à éviter

Pour les personnes sujettes aux crampes, il y a certains aliments qui ne sont pas recommandés. C'est le cas des aliments très salés ou très sucrés (chips, bonbons...). Mais aussi de certaines boissons, notamment les boissons à base d'alcool. Mais aussi les boissons qui contiennent de la caféine, car elles provoquent de la déshydratation, et un terrain propice aux crampes.

De manière globale, les aliments riches en minéraux essentiels sont à privilégier. C'est le cas du magnésium et du potassium.

Si malgré toutes ces précautions, vous êtes victimes d'une crampe, il faut poser son pied ou sa jambe sur du carrelage froid. Le choc thermique provoquera une décontraction du muscle. Vous pouvez, mais ce n'est pas toujours évident, vous étirer le muscle en tirant sur les orteils. À défaut, masser la zone douloureuse peut aussi aider.