11-Novembre : quel est le programme de la cérémonie à Paris ?

A partir de 10h, la cérémonie de commémoration du 11-Novembre aura lieu à Paris, en présence du président de la République Emmanuel Macron. Voici le programme du 107e anniversaire de l'Armistice de 1918 dans la capitale.

Un devoir de mémoire. Présidée par le chef de l'Etat, la cérémonie du 11-Novembre, moment incontournable des célébrations nationales, rendra hommage aux Morts pour la France dans des lieux emblématiques de la ville lumière, des Invalides à l'Arc de Triomphe. Dans un communiqué de presse, l'Elysée détaille le programme de cette journée commémorative.

Une journée de commémoration qui commence dès 10h05 pour le président de la République, avec une arrivée à l'Hôtel des Invalides, monument au dôme mythique renfermant le musée de l'Armée. Il y sera dévoilé une plaque en mémoire des Alsaciens et Mosellans tombés au cours de la Seconde guerre mondiale et des incorporés de force, afin de perpétuer le devoir de mémoire, «conformément à la volonté du chef de l'Etat de reconnaître et d'enseigner la tragédie des "Malgré-nous", formulée lors des 80 ans de la Libération de Colmar, le 2 février 2025», précise le communiqué.

Après un dépôt de gerbe et une sonnerie «Aux morts» viendront la traditionnelle minute de silence et un Sol Do, joué au clairon. Un procédé qui sera répété devant la statue de Georges Clemenceau, près du Grand Palais, aux environs de 10h40.

Le centenaire du bleuet

Emmanuel Macron prendra ensuite la direction de l'Arc de Triomphe, au cœur de la place de l'Etoile et sous lequel se situe la tombe du soldat inconnu. Une fois sur place à 11h15, le chef de l'Etat rendra honneur au drapeau, passera en revue les troupes, et attendra la sonnerie du «Cessez-le-feu» avant de déposer une nouvelle gerbe et de raviver «la flamme du souvenir» qui veille sur le soldat tombé à Verdun, et qui ne s'éteint jamais. Après une minute de silence, la Marseillaise sera entonnée par le Chœur de l'Armée Française, puis à 12h25, place au défilé du régiment de la cavalerie de la Garde républicaine.

A l'issue de la cérémonie, Emmanuel Macron recevra à partir de 13h «des porte-drapeaux, des membres des associations patriotiques, des membres du comité de la Flamme, des pensionnaires de l'Institution nationale des Invalides et des représentants du monde combattant ainsi que les représentants de la Mission Libération» pour un déjeuner au Palais de l'Elysée.

L'anniversaire de l'Armistice de la Grande guerre commémorera également le centenaire du bleuet de France, association perpétuant l'héritage des anciens combattants. Une urne surmontée d'un bleuet et contenant de la terre prélevée sur 16 site funéraires et mémoriels de la Première Guerre Mondiale «sera symboliquement déposée sur la tombe du soldat inconnu», précise le communiqué.