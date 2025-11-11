Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«C'est un geste qui marque l'attachement de la France à ses soldats», explique le chef de bataillon Antoine lors du ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat inconnu par Emmanuel Macron

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«C'est un geste qui marque l'attachement de la France à ses soldats», a expliqué le chef de bataillon Antoine au moment du ravivage de la flamme de la tombe du Soldat inconnu par Emmanuel Macron, sous l'Arc de Triomphe, à Paris, lors des commémorations de l'armistice de la Premier Guerre mondiale.

11 novembreCommémorationsArmisticePremière guerre mondiale

À suivre aussi

8-Mai : qu'est-ce que le «Bleuet de France», symbole de la mémoire des guerres mondiales ?
11-Novembre : quelle est l'origine de l'expression «un poilu» ?
11-Novembre : quel est le programme de la cérémonie à Paris ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités