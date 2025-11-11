«C'est un geste qui marque l'attachement de la France à ses soldats», a expliqué le chef de bataillon Antoine au moment du ravivage de la flamme de la tombe du Soldat inconnu par Emmanuel Macron, sous l'Arc de Triomphe, à Paris, lors des commémorations de l'armistice de la Premier Guerre mondiale.
«C'est un geste qui marque l'attachement de la France à ses soldats», explique le chef de bataillon Antoine lors du ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat inconnu par Emmanuel Macron
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le