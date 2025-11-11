Vents violents : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mardi

Pour la journée du mardi 11 novembre, Météo-France a placé un seul département français en vigilance jaune pour vents violents.

Un jour ferié, un département en alerte jaune. Ce mardi 11 novembre, jour de commémoration de l'Armistice signé en 1918, la carte météorologique ne place sa vigilance jaune que pour un seul département. Météo-France a ainsi émis une alerte mineure aux risques de vents violents pour le Finistère.

Les résidents de cette portion de l'extrême-ouest du territoire devront ainsi faire preuve de vigilance. «Excepté sur la pointe bretonne où le ciel reste très nuageux avec parfois quelques gouttes et du vent de sud jusqu'à 60 à 70 km/h en rafales, des conditions plus calmes reviennent sur le pays», note l'institut national de météorologie.

Les températures minimales seront comprises entre 2 °C et 7 °C sur la moitié sud-est du pays, avec quelques gelées à observer dans les vallées alpines, du Massif central et les Pyrénées. Elles seront plus douces sur la moitié nord-ouest et le littoral méditerranéen avec 8 à 11 °C.

L'après-midi, le mercure grimpera entre 13 à 18 °C en général. Sur le Sud Aquitaine et en Corse, quelque 20 °C sont même attendus.

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