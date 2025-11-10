Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Météo : avec des «records en vue», quelles sont les trois régions où il fera le plus chaud cette semaine ?

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Mercredi et jeudi, les prévisionnistes de Météo-France annoncent des températures anormales pour la saison. La France va faire face à un pic de douceur, notamment dans le sud-ouest.

Ne vous laissez pas tromper par cette froide matinée ce lundi. Les températures vont étrangement remonter en milieu de semaine dans toute la France, et particulièrement dans le centre et dans le sud-ouest. 

Entre mercredi 12 et jeudi 13 novembre, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, les températures devraient atteindre des sommets rarement vus pour la saison.

Concrètement, le thermomètre pourrait parfois même atteindre les 25° C. Sur le réseau social Bluesky, le météorologue François Jobard alerte sur «de possibles records mensuels» : «20 °C à 25 °C voire plus possibles sur bon nombre de régions, parfois même en montagne ! de façon assez hallucinante pour une mi-novembre».

23 °C à Biarritz, 21 °C à Tarbes

Ce jeudi, Météo-France prévoit 23 °C à Biarritz et 21 °C à Tarbes. Globalement, il faudra s'attendre à dépasser les 15 °C sur la moitié nord de l'Hexagone et les 20° C dans le sud. 

Sur le même sujet Météo : 26 °C à Biarritz, 24 °C à Tarbes... Où fera-t-il le plus chaud ce mercredi ? Lire

Alors, comment expliquer ce pic de douceur ? Météo-France pointe du doigt le décalage d'une vaste dépression sur le proche Atlantique, qui entraînera la mise en place d'un puissant flux de sud. De quoi ranger momentanément les écharpes.

MétéochaleurTempérature

À suivre aussi

Météo : quel temps fera-t-il pendant le week-end de la Pentecôte ?
Météo : avec le retour du soleil, où va-t-il faire le plus chaud cette semaine ?
Météo : retour du soleil, mercure qui s'emballe dans le sud... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités