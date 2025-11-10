Météo : avec des «records en vue», quelles sont les trois régions où il fera le plus chaud cette semaine ?

Mercredi et jeudi, les prévisionnistes de Météo-France annoncent des températures anormales pour la saison. La France va faire face à un pic de douceur, notamment dans le sud-ouest.

Ne vous laissez pas tromper par cette froide matinée ce lundi. Les températures vont étrangement remonter en milieu de semaine dans toute la France, et particulièrement dans le centre et dans le sud-ouest.

Entre mercredi 12 et jeudi 13 novembre, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, les températures devraient atteindre des sommets rarement vus pour la saison.

Concrètement, le thermomètre pourrait parfois même atteindre les 25° C. Sur le réseau social Bluesky, le météorologue François Jobard alerte sur «de possibles records mensuels» : «20 °C à 25 °C voire plus possibles sur bon nombre de régions, parfois même en montagne ! de façon assez hallucinante pour une mi-novembre».

23 °C à Biarritz, 21 °C à Tarbes

Ce jeudi, Météo-France prévoit 23 °C à Biarritz et 21 °C à Tarbes. Globalement, il faudra s'attendre à dépasser les 15 °C sur la moitié nord de l'Hexagone et les 20° C dans le sud.

Alors, comment expliquer ce pic de douceur ? Météo-France pointe du doigt le décalage d'une vaste dépression sur le proche Atlantique, qui entraînera la mise en place d'un puissant flux de sud. De quoi ranger momentanément les écharpes.